Рекорд побит: 13-летняя фигуристка из России превзошла Загитову и Медведеву

На юниорском первенстве мира по фигурному катанию 13-летняя россиянка Александра Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка; после этого ей не составило труда выиграть золото, да еще и с новым мировым рекордом по технике.

Трусова уже в дебюте произвольной программы исполнила два прыжка в четыре оборота (сальхов и тулуп), получив в итоге от судей феноменальную оценку за технику – 92,35 балла.

Это новый неофициальный мировой рекорд не только среди юниорок, но и для взрослого женского катания. Он на целых десять баллов превышает результаты соотечественниц — чемпионки Олимпиады-2018 Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

В сумме за произвольную программу Трусова набрала 153,49 балла, что стало третьим результатом в истории женского фигурного катания. Больше по новой судейской системе набирали только все те же — Загитова (158,08) и Медведева (160,46).

Остается добавить, что Александра Трусова является ученицей тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируются и Медведева с Загитовой.