Рекорд побит: 13-летняя фигуристка из России превзошла Загитову и Медведеву

Трусова уже в дебюте произвольной программы исполнила два прыжка в четыре оборота (сальхов и тулуп), получив в итоге от судей феноменальную оценку за технику – 92,35 балла.
Это новый неофициальный мировой рекорд не только среди юниорок, но и для взрослого женского катания. Он на целых десять баллов превышает результаты соотечественниц — чемпионки Олимпиады-2018 Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
В сумме за произвольную программу Трусова набрала 153,49 балла, что стало третьим результатом в истории женского фигурного катания. Больше по новой судейской системе набирали только все те же — Загитова (158,08) и Медведева (160,46).
Остается добавить, что Александра Трусова является ученицей тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируются и Медведева с Загитовой.