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Закрыт окончательно: Путин прокомментировал вопрос возвращения Крыма и Севастополя

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Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.

– Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь?

– Да вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда.

Ранее глава государства объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова.

"Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — сказал президент в интервью в фильме "Путин".

Президент признался, что не сомневался во введении санкций против России из-за Крыма, и вопрос был только в том, в какой именно форме это будет сделано, добавил президент. О том, что жители Крыма сделали осознанный выбор демократическим путем, Россия заявляла не раз. По словам президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".




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