Вывод мирных жителей из Восточной Гуты

Сирийцы организованно уходят из Восточной Гуты через гуманитарный коридор. Ожидается, что к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из Хамури, Сакбы и Хаззе.
Художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия решил перевести мультфильм "Холодное сердце" на абхазский язык, так как он пользуется большой популярностью у зрителей в Абхазии.
В ходе зачетных боевых стрельб под Астраханью было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман".
Детеныш слона провалился в колодец в городе Алур в индийском штате Карнатак.
Роман в стихах "Евгений Онегин" перевел на абхазский язык современный классик Мушни Ласуриа. Великий роман гения русской литературы на абхазском впервые выпустили в 1969 году. Спустя 49 лет перевод был переиздан.
Генеральная прокуратура Абхазии в четверг 15 марта провела коллегию, посвященную итогам работы ведомства за 2017 год.
Покинувшие район жители Восточной Гуты заявили, что не видели признаков применения химического оружия в районе.
Коллегия Генеральной прокуратуры Абхазии, посвященная итогам работы за 2017 год, состоялась в четверг 15 марта.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна быть в составе России, которой нужен сильный лидер.
Для чего встречали и о чем договорились министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку?
Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.
В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.
Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.
Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.
Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.
Sputnik Молдова узнал о популярных туристических направлениях, которые предлагает республика своим гостям.
Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.
В Узбекистане подразделение, призванное бороться нелегальными перевозчиками – бобилами, получило полномочия и форму.
Власти Эстонии отчитались об исполнении программы по приему беженцев – почти половина из 206 мигрантов уже покинули страну.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна быть в составе России, которой нужен сильный лидер.
Для чего встречали и о чем договорились министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку?
Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.