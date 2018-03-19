Предварительные результаты выборов: прямая трансляция из ЦИК России

Предварительная цифра по явке - более 67 процентов. Действующий глава государства Владимир Путин получил рекордную в своей карьере поддержку избирателей.
Действующий президент России Владимир Путин выступил с заявлением в избирательном штабе после окончания голосования.
Выборы президента России состоялись в Абхазии 18 марта.
Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента, всего было открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
Администрация Сухумского района организовала спецавиарейс для доставки избирателей из высокогорного села Псху в Сухум 18 марта.
Нарушений общественного порядка на выборах президента России в Абхазии МВД республики не зафиксировало.
За переизбрание действующего президента России Владимира Путина на новый срок проголосовали 54,4 миллиона граждан.
К 06.00 утра были обработаны 99,75% протоколов участковых избирательных комиссий. По их данным, за Путина проголосовали 76,67% избирателя.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.
Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".
Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.
Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.
Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.
Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.