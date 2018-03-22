А вам слабо: как охотник за рекордами отжался 41 раз

Нарек Акопян, которому 29 лет, отжался на тыльных сторонах ладоней 41 раз. Этот парень — настоящий охотник за рекордами. В Книгу рекордов Гиннесса он попал, отжавшись 70 раз за минуту с весом 18,5 килограммов на спине.
Житель Армении Нарек Акопян стремится к новым вершинам, несмотря на то, что он уже в числе рекордсменов Книги рекордов Гиннесса.
Нарек Акопян, которому 29 лет, отжался на тыльных сторонах ладоней 41 раз. Этот парень — настоящий охотник за рекордами. В Книгу рекордов Гиннесса он попал, отжавшись 70 раз за минуту с весом 18,5 килограммов на спине.
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