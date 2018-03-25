Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии

В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов.

Туши животных обнаружили утром в нескольких километрах от города Огаста. Некоторые гринды все еще живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства рыболовства.

Власти предупредили, что мертвые черные дельфины приведут к большому скоплению акул у берегов.

Местные жители намерены помочь оставшимся в живых животным попасть обратно в воду и ждут прилива. По словам одного из представителей природоохранной службы Западной Австралии, дельфинам смогут помочь, если у них останутся силы и если позволит погода.