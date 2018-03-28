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Вице-губернатор Кузбасса попросил прощения за трагедию в Кемерово

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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (32)
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Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у горожан за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня". Смотрите на видео, как чиновник просил прощения у жителей города.

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на главной площади Кемерово на стихийном митинге пытался говорить в микрофон, но, заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую, передает РИА Новости.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал вице-губернатор и неожиданно для всех опустился на колени. Через десять секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать.

Цивилев предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших. По его словам, группа будет контролировать ход расследования, а также подготовку памятника погибшим. Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан эта же группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (32)



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