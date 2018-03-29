Схватка белки и змеи попала на видео

На кадрах видно, как белка атакует змею и получает ответный удар от противника.
Блогер ViralHog выложил в Сеть видео схватки белки со змеей в американском городе Вирджиния-Бич.
На кадрах видно, как белка атакует змею и получает ответный удар от противника.
В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошел молебен о путешественниках, который традиционно предваряет паломничество православных.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 64 человека, произошел в воскресенье 25 марта.
Центральное телевидение Китая показало видеокадры со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который совершил в начале недели неофициальный визит в Китай.
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у горожан за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня". Смотрите на видео, как чиновник просил прощения у жителей города.
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова провела брифинг в четверг 29 марта.
В православном мире продолжается самый длинный Великий пост, который завершится 8 апреля Пасхой.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба утвердил план работы Государственного инвестиционного агентства на 2018 год во вторник 27 марта. Деталями этого документа поделился на радио Sputnik Абхазия замдиректора Инвестагентства республики Симон Агрба.
Воспитанники секций спортивного комплекса "Олимп" в Цхинвале почтили память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готовится к осуществлению крупных инвестиционных проектов в Турции.
Известный американский фуд-блогер рассказала о месте армянской кухни на лос-анджелесской гастрономической карте.
Совладелец арены в Лас-Вегасе готов вернуть полную стоимость билетов на второй бой Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса, если он будет отменен.
Уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова по факту подготовки к насильственному захвату власти выделено в отдельное производство.
На что готовы пойти в Министерстве энергетики Беларуси, чтобы развеять все сомнения в безопасности возводимой БелАЭС?
Рижское "Динамо" избежало исключения из Континентальной хоккейной лиги по спортивным и экономическим показателям.
Состояние горы Гедиминаса в Вильнюсе после зимы остается критическим, возникли угрозы оползней в двух местах, заявили в Минкульте Литвы.
После трагедии в Кемерово житель Кишинева поднял вопрос о проблемах людей с ограниченными возможностями во время пожара.
Sputnik пообщался с двумя уроженцами Таджикистана, которые спасли из горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово 50 человек.
Россия предложила реализовать программу по отправке учителей русского языка и литературы в регионы Узбекистана.
Недостаточное владение эстонским языком стало причиной увольнения 12 сотрудников спасательного центра в Эстонии.
Воспитанники секций спортивного комплекса "Олимп" в Цхинвале почтили память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готовится к осуществлению крупных инвестиционных проектов в Турции.
Известный американский фуд-блогер рассказала о месте армянской кухни на лос-анджелесской гастрономической карте.