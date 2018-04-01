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Дипмиссия завершена: как снимали флаги с закрытых генконсульств России и США

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"Дело Скрипаля": причины и следствие (51)
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В начале недели США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, на что Россия ответила зеркально.

В городе Сиэтл в США закрыли российское генконсульство из-за "дела Скрипаля". Напомним, что 4 марта в Британском Солсбери нервно-паралитическим газом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британия отказала в доступе к материалам дела Скрипалей, назвав Россию причастной к данному преступлению. Вслед за заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к данному преступлению, из страны были высланы российские дипломаты.

В знак солидарности, аналогичные шаги предприняли ряд стран, в числе которых США.

Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата. Таким образом, государства присоединились к Великобритании, которая выслала 23 дипломатов в Россию.

Москва уже приняла ответные меры, обязав покинуть страну 60 американских дипломатов.

Вместе с тем, Москва отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Зеркальные меры также коснулись других стран.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (51)



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