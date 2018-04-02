Фестиваль BoogelWoogel в Сочи: 1800 лыжников совершили массовый спуск с горы

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Агроном из Абхазии предложил бороться с мраморным клопом биосредствами Агроном Сергей Перетятько в интервью на радио Sputnik высказал мнение, что если бы биологический способ уничтожения мраморного клопа был применен при появлении вредителя в Абхазии, то, возможно, удалось бы предотвратить большой ущерб сельскому хозяйству республики. 22

Большие проблемы маленьких читателей: куда делись книги на абхазском Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля. Корреспондент Sputnik Абхазия узнал, какие книги для детей на абхазском языке самые востребованные, почему их так мало и что с ними не так. 87