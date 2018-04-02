Фестиваль BoogelWoogel в Сочи: 1800 лыжников совершили массовый спуск с горы

Фестиваль BoogelWoogel проходит с 28 марта по 1 апреля на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Первый Сухумский кинофестиваль начал свою работу в понедельник 2 апреля . Участники и жюри кинофорума познакомились со столицей Абхазии и рассказали о своих впечатлениях.
Новейшую ракету системы противовоздушной обороны успешно испытали российские военные.
Роботизированная рыба с гибким корпусом исследует экосистему океана около Фиджи.
В начале недели США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, на что Россия ответила зеркально.
Агроном Сергей Перетятько в интервью на радио Sputnik высказал мнение, что если бы биологический способ уничтожения мраморного клопа был применен при появлении вредителя в Абхазии, то, возможно, удалось бы предотвратить большой ущерб сельскому хозяйству республики.
Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля. Корреспондент Sputnik Абхазия узнал, какие книги для детей на абхазском языке самые востребованные, почему их так мало и что с ними не так.
Военные учения пройдут со 2 по 15 апреля 2018 года в Абхазии.
Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.
Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.
Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?
Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.
Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?
Посол России в Беларуси рассказал о состоянии товарооборота между союзными государствами и призвал объединиться для выхода на внешние рынки.
Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.
Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.
Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.
Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.
В Самарканде торжественно открыли три детских сада с русским языком обучения – всего до конца года откроются 50 дошкольных учреждений.
Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.
Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.
Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.
Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?