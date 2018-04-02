По аллеям столицы: участники кинофестиваля прогулялись по Сухуму

Первый Сухумский кинофестиваль начал свою работу в понедельник 2 апреля . Участники и жюри кинофорума познакомились со столицей Абхазии и рассказали о своих впечатлениях.

Участники кинофестиваля прошлись по городу, посетили исторические места Сухума, поделились с журналистами первыми впечатлениями о конкурсных работах фестиваля и перспективами развития киноиндустрии в Абхазии.

По словам членов жюри, в Абхазии есть огромный потенциал для развития киноиндустрии. Не смотря на существующие проблемы и отсутствие кинотеатров, существуют и проявляют себя молодые режиссеры и сценаристы.

Гость фестиваля, актер и режиссер Александр Тютрюмов подчеркнул, что в Абхазии очень интересная и творческая молодежь.

"Насколько мне известно, открыт Молодежный союз кинематографистов и это правильно.Республика должна жить культурной жизнью. Все, что связано с искусством должно здесь развиваться в ногу со временем", — отметил актер.

Западные гости были впечатлены природой и колоритом Абхазии и отметили, что каждый уголок столицы может навеять автору новые сюжеты.

"Природа в Абхазии — что-то особенное. К примеру, в Германии уже не найдешь таких улочек и нетронутых пейзажей. Здесь необходимо снимать кино. А этот фестиваль послужит началом и стимулом для нечто большего", — поделился своим мнение режиссер немецкой кинокартины Марко Гадж.

Для участников фестиваля была проведена экскурсия по историческим местам и архитектурным памятникам столицы. После знакомства с Сухумом режиссеры будут готовы поделиться с абхазским зрителем своим видением мира.

Первый Сухумский международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля, открытие и закрытие будет проходить в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

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