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Огромная трещина в земле: как Кения разделилась надвое

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© youtube/Daily Nation

Вблизи кенийской столицы Найроби появилась огромная трещина. Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликована на Youtube-канале издания Daily Nation

Разлом на поверхности земли достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину. 

На видеозаписи видно, что большая трещина прошла по поверхности кенийской долины, затронув, помимо прочего, и объекты инфраструктуры, например, перекресток дорог, тем самым затруднив движение по нему.

Как сообщает National Geographic, разлом, возможно, был заполнен вулканическим пеплом, однако сильные дожди вымыли пепел, в результате чего образовался данный разлом.

Ученые также опасаются, что это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого через 50 миллионов лет континент распадется на две части по этой границе.




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