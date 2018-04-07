Огромная трещина в земле: как Кения разделилась надвое

Разлом на поверхности земли достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.

На видеозаписи видно, что большая трещина прошла по поверхности кенийской долины, затронув, помимо прочего, и объекты инфраструктуры, например, перекресток дорог, тем самым затруднив движение по нему.

Как сообщает National Geographic, разлом, возможно, был заполнен вулканическим пеплом, однако сильные дожди вымыли пепел, в результате чего образовался данный разлом.

Ученые также опасаются, что это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого через 50 миллионов лет континент распадется на две части по этой границе.