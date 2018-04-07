Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: кадры с места события

Абхазские паломники вместе с тысячами верующими со всего мира ждали схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Абхазские пилигримы прибыли на Святую землю 30 марта. За это время они успели посетить ряд священных для православных мест Иерусалима, а также гору Моисея, которая расположена на территории граничащего с Израилем Египта, в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан. В четверг абхазские паломники посетили Иерусалимскую православную церковь (Иерусалимский Патриархат) и встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III.