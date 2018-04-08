Кошка "усыновила" бельчонка в Алма-Ате

В Алма-Ате домашняя кошка "усыновила" новорожденного бельчонка, которого подобрала на улице ее хозяйка – он оказался совсем один. Кошка принимает найденыша наравне со своими котятами
Племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль написала открытое письмо Терезе Мэй после того, как британское посольство в России отказалось выдать ей визу для поездки в Великобританию.
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На полигоне в Алабино прошла репетиция парада к Дню Победы с участием 10 тысяч военнослужащих
Трансляция нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Третий этап соревнования автогонщиков Mitjet Winter Cup, в котором выступает абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, завершился 8 апреля в Сочи.
Международный день цыган отмечают представители этой нетерриториальной нации ежегодно 8 апреля. О том, как представители этого свободолюбивого народа живут в Абхазии, чем они занимаются и почему к ним неоднозначное отношение, читайте в материале колумниста Sputnik Абхазия Бадри Есиава.
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Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
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Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".