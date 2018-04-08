Кошка "усыновила" бельчонка в Алма-Ате

Международный день цыган отмечают представители этой нетерриториальной нации ежегодно 8 апреля. О том, как представители этого свободолюбивого народа живут в Абхазии, чем они занимаются и почему к ним неоднозначное отношение, читайте в материале колумниста Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

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