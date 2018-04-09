Спасение гиганта: десятитонного кита возвращали в море полсотни спасателей

Ученые предполагают, что кит смертельно болен — поэтому животное могло выброситься на берег намеренно.
Горбатый кит весом 10 тонн выбросился на берег в Аргентине. Морское животное возвращали в море полсотни спасателей, тянули с помощью тросов и кранов.
Ученые предполагают, что кит смертельно болен — поэтому животное могло выброситься на берег намеренно.
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