19:24 09 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Спасение гиганта: десятитонного кита возвращали в море полсотни спасателей

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Горбатый кит весом 10 тонн выбросился на берег в Аргентине. Морское животное возвращали в море полсотни спасателей, тянули с помощью тросов и кранов.

Ученые предполагают, что кит смертельно болен — поэтому животное могло выброситься на берег намеренно.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение степных пожаров, архивное фото
    Горел камыш

    В Казахстане в резервате на побережье Каспийского моря загорелся камыш, огонь уже охватил площадь в пять гектаров - пожар тушит авиация.

  • Девушка набирает воду в стакан. Архивное фото
    Живая вода

    Распространяемая в соцсетях информация об опасности употребления питьевой воды в Бишкеке не соответствует действительности, сообщили в мэрии.

  • Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию
    Ну, спрашивайте!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко ответит на самые оригинальные вопросы "из народа" в ходе встречи с журналистами.

  • Рихардс Эйгимс
    Опять двойка

    Мэр Даугавпилса Рихардс Эйгимс снова не смог сдать экзамен по латышскому на необходимую категорию и может лишиться должности.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    "Нештатный" атом

    В Литве назвали число нештатных ситуаций и нарушений на остановленной Игналинской атомной электростанции за прошлый год.

  • Владимир Брутер
    Многовекторная Молдова

    По мнению политолога, политика Кишинева должны быть многовекторной - Молдова должна иметь хорошие отношения со всеми, и с этим должны считаться.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор
От Абхазии до Эфиопии: празднование Пасхи
Первый маскот Вилли появляется перед публикой
Как это было: первый маскот Вилли появляется перед публикой
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia