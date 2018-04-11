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Нетеатральная постановка: как проходили учения МЧС Абхазии в центре Сухума

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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (103)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

В учениях МЧС принимали участие пожарные расчеты, кареты скорой помощи, площадь "пожара" составила 45 квадратных метров.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии провело учения в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в среду 11 апреля.

Согласно легенде учений, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в Абхазском драмтеатре. На место ЧП выехали пожарные отделения и автомобиль скорой помощи.

Площадь очага пожара составила 45 квадратных метров, зрители оказались заблокированными на балконах зрительного зала.

Пожарные установили лестницы к окнам второго этажа, "пострадавших" вынесли из задымленного здания, и в машинах скорой помощи им была оказана первая медицинская помощь.

"Мы все прекрасно понимаем, с чем связаны плановые учения, этот год особый, 25 лет годовщины Победы, поэтому именно такие объекты, как наш драматический театр в центре внимания. Это место массового скопления людей, и мы здесь должны отработать действия, сделать все возможное, чтобы минимизировать риски", — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии также рассказал, что учения будут проводиться и в других местах массового скопления людей.

О том, как прошли учения МЧС>>

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (103)

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Теги:
учения, МЧС Абхазии, Лев Квициния, Сухум, Абхазия



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