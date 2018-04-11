21:37 11 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Нацистские концлагеря — преступление против человечности. Кадры из архива

Получить короткую ссылку
11 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается ежегодно 11 апреля. Смотрите на архивных кадрах, какие чудовищные преступления совершали нацисты в Бухенвальде.

11 апреля 1945 года заключенные нацистского концлагеря Бухенвальд вышли на свободу. Они подняли восстание — обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны.

По решению ООН ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей.

На воротах Бухенвальда, построенного в 1937 году, красовалась надпись "Едэм дас зайне" — "Каждому свое". Через лагерь прошло около четверти миллиона человек. Пятьдесят шесть тысяч из них погибли. И не только от истощения и непосильного труда — над заключенными проводили бесчеловечные медицинские опыты, от которых узники умирали мучительной смертью.

Гитлеровцы создали на территориях оккупированных европейских стран огромную сеть концентрационных лагерей.

Треблинка, Майданек, Освенцим проектировались и строились не как места заключения, а как фабрики смерти. Отлаженный конвейер превращал в пепел по несколько тысяч человек в сутки. Душегубки, газовые камеры, крематории работали безотказно и бесперебойно.

Точное количество погибших только в Освенциме установить невозможно. Немцы, например, не вели учет тех, кого направляли в камеры сразу по прибытии в лагерь. Современные историки оценивают число жертв почти в полтора миллиона человек.

В одном из пунктов приговора бывшим руководителям гитлеровской Германии на Нюрнбергском процессе было предъявлено обвинение в преступлениях против человечности: через нацистские лагеря прошли 18 миллионов европейцев. 11 миллионов уничтожены. Из них более 5 миллионов — граждане Советского Союза.

Таких зверств не знала история.

Страшный урок для всех живущих на Земле.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Совета Федерации РФ
    Это взаимно

    Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов
    Чисто и прозрачно

    Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.

  • Акция фракции Елк в Национальном сообрании
    Дым без огня

    Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.

  • Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
    Стоп, реклама!

    Почему глава Нацбанка Казахстана считает, что будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними сделок?

  • Участники акции протеста. Архивное фото
    Огонь и золото

    В Кыргызстане около тысячи человек ворвались на территорию строящегося золотодобывающего завода и начали поджигать постройки.

  • Водители транспортных средств в аварии не пострадали
    Опасный вираж

    В результате столкновения микроавтобуса и экскаватора в Псковской области России пострадали шесть человек - граждане Беларуси.

  • Кабина пилотов самолета Bombardier Global Express 6000
    Нездоровые попытки

    Пилоты из стран ЕС, здоровье которых может не позволить им работать по профессии, пытались обмануть Агентство гражданской авиации Латвии.

  • Круонисская ГАЭС, архивное фото
    Последняя надежда

    Почему Круонисская ГАЭС, уникальный инженерно-энергетический объект, которым интересуется ЕС – это все, что осталось у Литвы – в материале Sputnik.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Не с пустыми руками

    На следующей неделе состоится визит Александра Лукашенко в Кишинев: какие подарки везет белорусский лидер?

  • Заседание Совета Федерации РФ
    Это взаимно

    Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов
    Чисто и прозрачно

    Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.

  • Акция фракции Елк в Национальном сообрании
    Дым без огня

    Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Нацистские концлагеря – преступление против человечности. Кадры из архива
Нацистские концлагеря — преступление против человечности. Кадры из архива
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia