Нацистские концлагеря — преступление против человечности. Кадры из архива

11 апреля 1945 года заключенные нацистского концлагеря Бухенвальд вышли на свободу. Они подняли восстание — обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны.

По решению ООН ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей.

На воротах Бухенвальда, построенного в 1937 году, красовалась надпись "Едэм дас зайне" — "Каждому свое". Через лагерь прошло около четверти миллиона человек. Пятьдесят шесть тысяч из них погибли. И не только от истощения и непосильного труда — над заключенными проводили бесчеловечные медицинские опыты, от которых узники умирали мучительной смертью.

Гитлеровцы создали на территориях оккупированных европейских стран огромную сеть концентрационных лагерей.

Треблинка, Майданек, Освенцим проектировались и строились не как места заключения, а как фабрики смерти. Отлаженный конвейер превращал в пепел по несколько тысяч человек в сутки. Душегубки, газовые камеры, крематории работали безотказно и бесперебойно.

Точное количество погибших только в Освенциме установить невозможно. Немцы, например, не вели учет тех, кого направляли в камеры сразу по прибытии в лагерь. Современные историки оценивают число жертв почти в полтора миллиона человек.

В одном из пунктов приговора бывшим руководителям гитлеровской Германии на Нюрнбергском процессе было предъявлено обвинение в преступлениях против человечности: через нацистские лагеря прошли 18 миллионов европейцев. 11 миллионов уничтожены. Из них более 5 миллионов — граждане Советского Союза.

Таких зверств не знала история.

Страшный урок для всех живущих на Земле.