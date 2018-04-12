Разогнаться до луны: подготовка нового космического аппарата "Луна-25"

В сборочном цехе конструкторский макет комического аппарата "Луна-25". По словам руководителя проекта Павла Казмерчука у "Луны-25" две основные задачи.

"Первая — это отработка мягкой посадки. Россия почти тридцать лет не садилась на Луну, и наши технические решения уже устарели. Вторая задача — это поиск воды и полезных ископаемых на Южном полюсе Луны. По косвенным признакам вода там есть", — заметил он.

На спутнике Земли не так уж много районов, где потенциально могут быть ресурсы. Вода, если она на Луне найдется, будет полезна для космонавтов будущего — и для синтеза топлива, и для обеспечения лунных баз.

Казмерчук рассказал, как будет происходить полет на луну.

"К луне мы летим в несколько этапов. Первый этап – это на ракетоносителе мы выходим на околоземную орбиту. Дальше включается разгонный блок — фрегат, который сообщает импульс аппарату и выводит нас на траекторию перелета к луне. После этого только аппарат включается и начинает функционировать. В районе полюса достаточно мало районов. Там, где потенциально есть вода и освещение, чтобы получать электричество. И такие районы нужно успеть застолбить. Кто первым туда сядет, фактически тот и будет использовать", — пояснил специалист.

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