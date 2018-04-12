15:03 12 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Разогнаться до луны: подготовка нового космического аппарата "Луна-25"

Получить короткую ссылку
6 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

В Научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина в Химках собирают космический аппарат "Луна-25".

В сборочном цехе конструкторский макет комического аппарата "Луна-25". По словам руководителя проекта Павла Казмерчука у "Луны-25" две основные задачи.

"Первая — это отработка мягкой посадки. Россия почти тридцать лет не садилась на Луну, и наши технические решения уже устарели. Вторая задача — это поиск воды и полезных ископаемых на Южном полюсе Луны. По косвенным признакам вода там есть", — заметил он.

На спутнике Земли не так уж много районов, где потенциально могут быть ресурсы. Вода, если она на Луне найдется, будет полезна для космонавтов будущего — и для синтеза топлива, и для обеспечения лунных баз.
Казмерчук рассказал, как будет происходить полет на луну.

"К луне мы летим в несколько этапов. Первый этап – это на ракетоносителе мы выходим на околоземную орбиту. Дальше включается разгонный блок —  фрегат, который сообщает импульс аппарату и выводит нас на траекторию перелета к луне. После этого только аппарат включается и начинает функционировать. В районе полюса достаточно мало районов. Там, где потенциально есть вода и освещение, чтобы получать электричество. И такие районы нужно успеть застолбить. Кто первым туда сядет, фактически тот и будет использовать", — пояснил специалист.

Почему будущее — за освоением Луны, читайте в материале Sputnik>>

Теги:
Луна, космос, Москва



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения на полигоне Дзарцем
    В одном строю

    Подразделения Минобороны Южной Осетии впервые приняли участие в выполнении тактических задач на учениях с частями российской военной базы.

  • Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА
    Президент говорит

    Одержавший уверенную победу на президентских выборах в Азербайджане действующий глав государства Ильхам Алиев обратился к народу республики.

  • Инаугурация 4-го президента Армении Армена Саркисяна
    Мне денег не надо!

    Четвертый президент Армении Армен Саркисян будет направлять всю свою зарплату на благотворительность, но пока неясно, в какую организацию.

  • Акция Тотальный диктант
    Первая сотня

    "Тотальный диктант" в столице Казахстана Астане впервые пройдет на трех площадках – первая сотня желающих проверить свои знания уже прошла регистрацию.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Языковой барьер

    В Кыргызстане государственные и муниципальные служащие начали проходить обязательное тестирование на знание государственного языка.

  • Ракетный комплекс ТОР-М2 в белорусской армии
    Ракетное прикрытие

    Зенитный ракетный полк передислоцируют в Гродненскую область под Островец, где строится БелАЭС, для прикрытия станции с воздуха.

  • McDonalds на улице Калькю, архивное фото
    Бургер-протест

    В Риге протестуют против строительства ресторана быстрого питания "Макдоналдс" – жители напоминают об опасности детского ожирения.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Только не по-русски!

    В Сейме Литвы выступили с инициативой об озвучивании телепрограмм, а не сопровождении их субтитрами, из-за количества российской продукции.

  • Президент Игорь Додон
    Молдова против!

    В Молдове нет широкой поддержки идеи объединения с Румынией, а сама идея подогревается извне, заявил президент республики Игорь Додон.

  • Учения на полигоне Дзарцем
    В одном строю

    Подразделения Минобороны Южной Осетии впервые приняли участие в выполнении тактических задач на учениях с частями российской военной базы.

  • Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА
    Президент говорит

    Одержавший уверенную победу на президентских выборах в Азербайджане действующий глав государства Ильхам Алиев обратился к народу республики.

  • Инаугурация 4-го президента Армении Армена Саркисяна
    Мне денег не надо!

    Четвертый президент Армении Армен Саркисян будет направлять всю свою зарплату на благотворительность, но пока неясно, в какую организацию.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Мозаика для фонтана и инъекция для колоннады: как восстанавливают парк в Гагре
Мозаика для фонтана и "инъекция" для колоннады: как восстанавливают парк в Гагре
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia