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Кадры ночной бомбардировки Сирии

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Темы:
Военная операция в Сирии (117)
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14 апреля военные США при поддержке европейских стран выпустили свыше 100 ракет над Сирией.

В ночь с 13 на 14 апреля военные США, Великобритании и Франции выпустили 103 ракеты, 71 удалось перехватить. По последним данным, пострадали трое человек.

Президент России высказал свое мнение в официальном заявлении, отметив, что Россия осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ", — говорится в заявлении Путина.

В МИД России атаку западной коалиции назвали наглым нарушением международного права.

Темы:
Военная операция в Сирии (117)

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Теги:
Сирия, США, Россия



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