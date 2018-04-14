Кадры ночной бомбардировки Сирии

В ночь с 13 на 14 апреля военные США, Великобритании и Франции выпустили 103 ракеты, 71 удалось перехватить. По последним данным, пострадали трое человек.

Президент России высказал свое мнение в официальном заявлении, отметив, что Россия осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ", — говорится в заявлении Путина.

В МИД России атаку западной коалиции назвали наглым нарушением международного права.