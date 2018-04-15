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Российская резолюция по Сирии не принята: заседание Совбеза ООН

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Темы:
Ракетный удар по Сирии (27)
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Российский проект резолюции, треубющий от Вашигтона, Лондона и Парижа немедленно прекратить агрессию в отношении Арабской республики, а также воздержаться от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права, не был принят Совбезом ООН.

Голосование по документу состоялось в ходе заседания, созванного по инициативе Москвы после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались.

Россия распространила проект резолюции, в котором осуждает действия коалиции и требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

Постпред России при ООН Василий Небензя также заметил, что страны, которые произвели удар по Сирии, извращают международное право и подменяют понятия.

Новый проект резолюции по Сирии направлен в Совбез ООН США, Великобританией и Францией.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (27)



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