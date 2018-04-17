Теряем остатки доверия к западным партнерам: интервью Лаврова BBC

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью BBC, темой которого стали мнимая химатака в Сирии и последовавшие за ней ракетные удары со стороны США и их союзников.

Глава российского МИД в интервью BBC обратил внимание, что в своих обвинениях Запад придерживается странной логике, доказывая свою правоту наказанием.

"Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным коллегам, которые предпочитают руководствуются очень странной логикой — доказательства посредством наказания. Сначала они наказывают, как в случае с Солсбери, только потом они ждут результаты расследования от Скотленд-Ярда. Сначала они наказывают в сирийской Думе, потом ждут, пока наблюдатели из ОЗХО приедут на место и проведут расследование", — отметил Лавров.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".