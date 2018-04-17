22:11 17 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Теряем остатки доверия к западным партнерам: интервью Лаврова BBC

Получить короткую ссылку
100 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
RUPTLY/BBC Hardtalk

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью BBC, темой которого стали мнимая химатака в Сирии и последовавшие за ней ракетные удары со стороны США и их союзников.

Глава российского МИД в интервью BBC обратил внимание, что в своих обвинениях Запад придерживается странной логике, доказывая свою правоту наказанием.

"Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным коллегам, которые предпочитают руководствуются очень странной логикой — доказательства посредством наказания. Сначала они наказывают, как в случае с Солсбери, только потом они ждут результаты расследования от Скотленд-Ярда. Сначала они наказывают в сирийской Думе, потом ждут, пока наблюдатели из ОЗХО приедут на место и проведут расследование", — отметил Лавров.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Совбез ООН отклонил российский проект резолюции России по Сирии
    Нейтральная Астана

    Политолог назвал причину, из-за которой Казахстан воздержался при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции по Сирии.

  • Трубы Бишкекского теплоэлектроцентраля. Архивное фото
    Чем вы недовольны?

    Почему посол КНР возмущен тем, что в Кыргызстане критикуют итоги модернизации ТЭЦ Бишкека, которая была проведена китайской компанией?

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Еду, ждите!

    Игорь Додон в конце апреля отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург: с кем намерен встретиться молдавский президент?

  • Поэт Алексей Авганов
    Пеший маршрут

    Известный рязанский поэт Алексей Авганов рассказал корреспонденту Sputnik, как в 65 лет пешком дошел из Рязани в Душанбе.

  • Разминирование, архивное фото
    По минному полю

    Стало известно, когда начнется процесс разминирования на узбекско-таджикской границе – с 90-х годов жертвами подрывов стали десятки людей.

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Салют в честь празднования дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена в Пхеньяне
Солнце нации: в КНДР отметили день рождения Ким Ир Сена
Огонь в глазах и вода в рукаве: как абхазские пожарные зажигали на свое столетие
Огонь в глазах и вода в рукаве: как абхазские пожарные "зажигали" на свое столетие
Ракетные удары по Сирии
Ракетные удары по Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia