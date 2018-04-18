Тернистый путь апарчпанчапа: как приготовить легендарную абхазскую закуску

Ингредиенты для абхазского блюда апарчпанчапа:

Колючка (смилакс) – 1 килограмм;

зеленые лук, чеснок и кинза – по 2 пучка;

грецкий орех – 200-250 граммов;

аджика – столовая ложка;

соль – столовая ложка;

Свежесобранные побеги колючки хорошо промываем в холодной воде и ставим на огонь. Вариться апарчпан будет 15 минут. Теперь нужно приготовить ореховую массу. 250 граммов грецкого ореха отправляем в мясорубку или блендер, измельчаем. Берем удобную пластмассовую или эмалированную миску, в которую высыпаем измельченный орех, добавляем по одной столовой ложке соли и аджики. Начинаем перемешивать, будто месим тесто. В процессе начнет выделяться масло, которым мы позже украсим блюдо.

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Ореховая основа, из которой мы выжали масло, готова. Прошло 15 минут, сварился апарчпан. Горячую воду нужно слить, апарчпан промыть в холодной воде. Берем в руки горсть вареной колючки и давим в ладонях, отжимаем сок.

Мелко нарезаем кинзу, лук и чеснок. Соединяем в удобной посуде с ореховой массой, хорошо перемешиваем, добавляем апарчпан и снова перемешиваем. Если "колючка" получилась слишком сухой, можете добавить кофейную чашку кипяченой воды. Когда блюдо красиво лежит уже на тарелочке, поливаем острым ореховым маслом.