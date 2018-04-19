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Мы не верим на слово людям, которые врут: Маргарита Симоньян дала интервью шведскому ТВ

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© YouTube/RT на русском

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью шведскому телеканалу SVT Agenda рассказала о принципах работы телеканала и предвзятом отношении к России.

Маргарита Симоньян рассказала о работе государственных СМИ в разных странах.

"Считается, что другие страны, так называемые западные страны, имеют право иметь свои телеканалы. Например, в хартии BBC указано, что BBC создано для того, чтобы нести миру британские ценности. А Россия каким-то образом не имеет этого права. Но мы так не считаем… Мы считаем, что мы, как большая страна, заслуживаем точно такого же права, как и другие страны, иметь свой телеканал и доносить до людей свою правду и свое видение событий", — подчеркнула главред RT.

Характеризуя работу RT, главный редактор телеканала напомнила, что RT, в отличие от мейнстримных СМИ, задает больше вопросов и не верит на слово таким политикам, как Джонсон.

"Мы не можем верить на слово людям, которые врут. Почему вы им верите, мы не знаем", — заявила Симоньян.

Теги:
интервью, интервью, RT, Симоньян



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