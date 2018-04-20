Акции протеста в Ереване: митингующие перекрывают улицы

Митингующие перекрыли улицу Амиряна. Протестное движение разделилось на несколько групп, каждая из которых перекрывает одну из основных транспортных артерий города.

Участники протестного движения перекрывают транспортное сообщение на перекрестке улиц Амиряна и Закяна.

Улица Амиряна начинается с площади Республики и протягивается до улицы Сарьяна. Своими действиями митингующие взяли под контроль также сообщение между вышеуказанными улицами и главным транспортным узлом армянской столицы — проспектом Маштоца.

Сторонники Никола Пашиняна с 16 апреля проводят масштабные акции протеста, митинги и шествия в Ереване против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Демонстранты закрывают перекрестки и улицы в центре столицы, блокируют административные здания. Время от времени происходят стычки с полицейскими. Приводу подвергнуты несколько десятков граждан.

Пашинян — лидер партии "Гражданский договор", депутат парламента, глава оппозиционной фракции "Елк". Был главным редактором газеты "Айкакан жаманак" ("Армянское время"). Всегда выступал с оппозиционных позиций, в 2008 году присоединился к первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну в его избирательной кампании и активно участвовал в событиях 1 марта, по итогам которых был объявлен в розыск и сдался полиции через год. В 2010 году Пашиняна приговорили к семи годам лишения свободы за организацию беспорядков, но он вышел на свободу в 2011 году по амнистии.