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Лавров: Путин и Трамп не допустят военного противостояния

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — сказал Лавров.

Он отметил, что антироссийская риторика используется разными политическими силами внутри США, но сейчас она уже выдыхается.

Чтобы возвращать ей некоторую силу, риторику подпитывали новыми санкциями. по мнению главы МИД России, такое поведение властей США безответственно.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Полное интервью Сергея Лаврова читайте здесь>>




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