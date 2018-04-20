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Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль

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Независимого обследования медиками Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отравленных в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не было, заявил в интервью глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, Россия сформулировала почти пять десятков вопросов по делу Скрипалей, которые сугубо профессиональны. Он напомнил, что британская сторона выдвигает в адрес Москвы обвинения, помощник премьер-министра написал открытое письмо генсекретарю НАТО.

Как напомнил Лавров, в этом письме утверждается, что метод отравления людей путем нанесения всяких отравляющих веществ на дверные ручки — российская фирменная идея.

"Но если они знали, что наша фирменная идея отравлять через дверные ручки, и если они сразу обвинили именно нас в отравлении Скрипалей, почему же они про ручку-то вот этого дома Скрипалей вспомнили где-то, по-моему, на четвертую неделю, а сначала обследовали то такси, то скамейку, то ресторан. То есть, это тоже нестыковочка. Ну, и многое другое. Да и говорят, что чуть ли не Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ годами следило за электронной почтой Юлии Скрипаль. Но чтобы такое утверждать, надо тоже следить за электронной почтой Юлии Скрипаль. Так что здесь они чем больше пытаются оправдаться, тем больше вопросов возникает", — заявил Лавров.

Интервью Сергея Лаврова читайте здесь>>




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