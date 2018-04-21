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Байк за миллион долларов: в Монако представляют мировые автопремьеры

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© RUPTLY.

Автосалон Top Marques представил самый мощный гибридный гиперкар Corbellati Missile и малолитражку премиум-класса Smart Bellator.

Top Marques традиционно представил топ лучших мировых автопремьер и редкие классические машины.

На 15-ом автосалоне Top Marques в Монако среди новинок красуется самый мощный, по заявлению производителя, гибридный гиперкар Corbellati Missile, весящий всего 154 килограмма, мотоцикл T12 Massimo, а также малолитражка премиум-класса Smart Bellator, внешний вид которой разрабатывали российские автодизайнеры.

Top Marques Monaco — международная выставка различных предметов роскоши. На экспозиции за историю существования проекта выставлялись яхты, личные самолеты, ювелирные украшения, одежда элитных брендов, аксессуары, мебель и многое другого.

Обширную часть экспозиции составляют суперкары.




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