Байк за миллион долларов: в Монако представляют мировые автопремьеры

Top Marques традиционно представил топ лучших мировых автопремьер и редкие классические машины.

На 15-ом автосалоне Top Marques в Монако среди новинок красуется самый мощный, по заявлению производителя, гибридный гиперкар Corbellati Missile, весящий всего 154 килограмма, мотоцикл T12 Massimo, а также малолитражка премиум-класса Smart Bellator, внешний вид которой разрабатывали российские автодизайнеры.

Top Marques Monaco — международная выставка различных предметов роскоши. На экспозиции за историю существования проекта выставлялись яхты, личные самолеты, ювелирные украшения, одежда элитных брендов, аксессуары, мебель и многое другого.

Обширную часть экспозиции составляют суперкары.