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Оперативная съемка: ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополье

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© РИА Новости .

ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополье, которые планировал сторонник ИГ*.

На видео оперативники показывают найденные у террориста обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГ*, рукописный текст с присягой ее главарю. Силовиками также были найдены схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения. 

Как отмечает пресс-служба ФСБ, преступления готовил сторонник Исламского государства*, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным силовиков, он планировал "резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".

"Объектами террористических нападений должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
террористы, ФСБ, Ставрополье



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