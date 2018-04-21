Оперативная съемка: ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополье

На видео оперативники показывают найденные у террориста обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГ*, рукописный текст с присягой ее главарю. Силовиками также были найдены схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения.

Как отмечает пресс-служба ФСБ, преступления готовил сторонник Исламского государства*, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным силовиков, он планировал "резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".

"Объектами террористических нападений должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.