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Уральские реставраторы восстановили танк Т-35

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Уральские реставраторы из Верхней Пышмы восстановили советский тяжелый танк Т-35. Его называли "сухопутным броненосцем" и "парадным мамонтом Сталина".

Восстановленный Т-35 приводится в движение дизелем мощностью 500 л.с. Масса танка – около 40 тонн. Танк станет частью экспозиции музея военной техники УГМК в Верхней Пышме.

Боевая машина была спроектирована в 1931-1932 годах, это единственный в мире серийный пятибашенный танк. Вооружение Т-35 – три пушки и шесть пулеметов, экипаж – 9-11 человек. Основным недочетом танка была низкая скорость – всего до 10 км/ч. Однако большинство этих машин были потеряны из-за технических поломок. Лишь 7 из выпущенных 59 машин были уничтожены в боях во время Великой Отечественной войны.




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