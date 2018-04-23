Уральские реставраторы восстановили танк Т-35

Восстановленный Т-35 приводится в движение дизелем мощностью 500 л.с. Масса танка – около 40 тонн. Танк станет частью экспозиции музея военной техники УГМК в Верхней Пышме.

Боевая машина была спроектирована в 1931-1932 годах, это единственный в мире серийный пятибашенный танк. Вооружение Т-35 – три пушки и шесть пулеметов, экипаж – 9-11 человек. Основным недочетом танка была низкая скорость – всего до 10 км/ч. Однако большинство этих машин были потеряны из-за технических поломок. Лишь 7 из выпущенных 59 машин были уничтожены в боях во время Великой Отечественной войны.