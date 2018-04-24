Наезд на пешеходов в Торонто: кадры с места события

Десять человек стали жертвами наезда на пешеходов в канадском Торонто, еще 15 получили ранения.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы действий преступника, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов, остаются неизвестными. В правоохранительных органах также заявили, что злоумышленник намеренно совершил наезд на пешеходов, при этом в полиции отмечают, что указаний на террористический акт пока нет.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходил саммита G7. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита могли стать целью атаки.