Как американцы взламывали ворота и дверь здания генконсула России в Сиэтле

После того, как генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

Представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию.

Замок двери главного входа в резиденцию взломали, затем представители госдепартамента зашли в здание.

Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику России.

Американцы объяснили захват резиденции генконсула России в Сиэтле>>