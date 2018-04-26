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Как американцы взламывали ворота и дверь здания генконсула России в Сиэтле

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После того, как генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

Представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию.

Замок двери главного входа в резиденцию взломали, затем представители госдепартамента зашли в здание.

Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику России.

Американцы объяснили захват резиденции генконсула России в Сиэтле>>

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Теги:
Сиэтл, США, Россия



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