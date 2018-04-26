Как американцы взламывали ворота и дверь здания генконсула России в Сиэтле

Представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию.
Замок двери главного входа в резиденцию взломали, затем представители госдепартамента зашли в здание.
Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику России.
Американцы объяснили захват резиденции генконсула России в Сиэтле>>