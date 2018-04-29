Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты

Астанда Джинджолия по профессии педагог, несколько лет назад она увлеклась готовкой домашних трюфелей. Сегодня она готовит по рецептам французских шоколатье и открывает магазин домашних конфет.

Стол кондитера заставлен разнообразными начинками, орехами, карамелью, сухофруктами, всеми видами шоколадных галет, готовых к превращению.

Домашние конфеты считаются дорогим удовольствием во всем мире. У них много преимуществ, они делаются практически из натуральных продуктов, куда не добавляются эмульгаторы и разные консерванты.

"Единственный консервант, который немного продлевает жизнь моим конфетам, я готовлю сама, добавляя туда сахар, воду, пищевую соду и лимонную кислоту, этот домашний консервант называет глюкозной кислотой, благодаря ему мои конфеты не портятся два месяца", — говорит кондитер.

Работать с шоколадом совсем не просто, есть много тонкостей и правил, от соблюдения которых зависит успех домашних трюфелей.

"Корпусные конфеты в готовке отличаются от других трюфелей. Они должны пройти несколько этапов. Сначала темперированный шоколад заливается в специальные формочки, затем лишний шоколад сливается. После того как конфеты остынут, я заполню их начинкой и так же, как и в первый раз заливаю шоколадом, убираю лишнее и оставляю на финальное остывание. Если все было сделано правильно, после остывания каждая конфета должна свободно покинуть свою формочку", — добавила она.

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