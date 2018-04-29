15:29 29 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты

Получить короткую ссылку
Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (72)
2510

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Анжелика Бения, Асида Квициния

Астанда Джинджолия по профессии педагог, несколько лет назад она увлеклась готовкой домашних трюфелей. Сегодня она готовит по рецептам французских шоколатье и открывает магазин домашних конфет.

Стол кондитера заставлен разнообразными начинками, орехами, карамелью, сухофруктами, всеми видами шоколадных галет, готовых к превращению.

Домашние конфеты считаются дорогим удовольствием во всем мире. У них много преимуществ, они делаются практически из натуральных продуктов, куда не добавляются эмульгаторы и разные консерванты.

"Единственный консервант, который немного продлевает жизнь моим конфетам, я готовлю сама, добавляя туда сахар, воду, пищевую соду и лимонную кислоту, этот домашний консервант называет глюкозной кислотой, благодаря ему мои конфеты не портятся два месяца", — говорит кондитер.

Работать с шоколадом совсем не просто, есть много тонкостей и правил, от соблюдения которых зависит успех домашних трюфелей.

"Корпусные конфеты в готовке отличаются от других трюфелей. Они должны пройти несколько этапов. Сначала темперированный шоколад заливается в специальные формочки, затем лишний шоколад сливается. После того как конфеты остынут, я заполню их начинкой и так же, как и в первый раз заливаю шоколадом, убираю лишнее и оставляю на финальное остывание. Если все было сделано правильно, после остывания каждая конфета должна свободно покинуть свою формочку", — добавила она.

Подробнее читайте в материале Асиды Квициния>>

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (72)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
Неделя в объективе: рождение принца и футбол на высоте
Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты
Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia