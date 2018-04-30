Орлеанская дева с африканскими корнями: во Франции выбрали новую Жанну д’Арк

Во Франции из 250 претенденток, желающих стать воплощением Орлеанской девы Жанны д’Арк, выбрали девушку из семьи иммигрантов.

Во Франции перед праздниками, посвященными Жанне д’Арк, выбирают девушку, которая становится воплощением Орлеанской девы.

В этом году выбор пал на дочь эмигрантов. И это понравилось далеко не всем. В сети разбушевалась полемика вокруг прототипа легендарной освободительницы Франции.

На роль Жанны в этом году из 250 претенденток выбрали Матильду Идэ Гамассу, кудрявую и темнокожую. Матильда из семьи иммигрантов, африканка по дедушке, мама — полячка.

Так Жанна д'Арк становится образом современной Франции.

В праздник происходит церемония, сакральный обряд — Жанне д'Арк вверяют меч, а с ним и судьбу всей нации.

Жанна д'Арк — 17-летняя крестьянка, возглавила французское войско, положила конец осаде Орлеана. Что стало поворотным событием в Столетней войне с англичанами.