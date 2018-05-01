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Амурские ласки: тигрица Василиса ухаживает за своими котятами

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Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу.

Четыре тигренка живут в белогорском сафари-парке "Тайган".

Потомство принесла десятилетняя амурская тигрица Василиса.

Сафари-парк "Тайган" — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих-хищников.

Парк расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Его площадь более чем 30 гектар.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.

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