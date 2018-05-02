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Новая волна: акция неповиновения прошла в Ереване

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Темы:
Акции протеста в Армении (24)
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Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян после поражения в выборах на пост премьер-министра страны призвал своих сторонников к участию в акции неповиновения.

Сторонники оппозиционного депутата Армении Никола Пашиняна вышли на акцию гражданского неповиновения в Ереване в среду утром. Протестующие перекрыли основные улицы и дорогу к аэропорту Звартноц. Также сообщилось о блокировании демонстрантами нескольких министерства.

К тотальной акции неповиновения своих сторонников Никол Пашинян призвал после заседания Национального собрания Армении, на котором он не смог набрать необходимое количество голосов на выборах премьер-министра.

На специальном заседании Национального собрания Армении во вторник 1 мая большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Никола Пашиняна. За него отдали голос — 45.

Темы:
Акции протеста в Армении (24)



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