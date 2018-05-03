Кадры с места крушения американского "Геркулеса"

По предварительным данным, на борту были девять человек, все погибли.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Жертв среди автомобилистов чудом удалось избежать.

С-130 Hercules — основной тактический транспортный самолет не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около двадцати тонн, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Машина предназначена для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники. Он вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.