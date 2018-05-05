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Вернусь скоро: письмо красноармейца Михаила Тания домой

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Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (5)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия Сария

30 июня 1944 года семья красноармейца Михаила Тания получила весточку с фронта.

"Путь держу в Польшу, за меня не волнуйтесь. Скоро я вернусь домой с победой. Здесь нашел могилу одного абхаза по фамилии Хашба. Захоронен в городском парке, в братской могиле. На табличке написано: "Хышба Николай Николаевич 1910 года рождения погиб в боях с немцами 7 января 1944 года". Времени мало, а так поискал бы еще захоронения соотечественников. Не беспокойтесь за меня. Хоть в профессии и не нашел себя… Но это сейчас неважно – все равно война. Если даже письма не будете получать часто, не беспокойтесь, значит, нет бумаги. Всего доброго!" — пишет он.

Михаил Тания не вернулся домой. Погиб в бою 29 июля 1944 года.

Во время Великой Отечественной войны письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (5)



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