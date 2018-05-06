"Терминатор" и "Катран": в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне успешно завершилась в Москве, по Красной площади прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы.
По Красной площади проехали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", которые впервые участвуют в параде.
Машины, которые будут представлены на параде Победы 9 мая, прошли боевые испытания в Сирии.