00:43 07 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Победный марафон: как прошло спортивное воскресенье в Сухуме

Получить короткую ссылку
Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (22)
78 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Илона Хварцкия

Спортивные соревнования по триатлону, плаванию на открытой воде и бегу прошли в столице Абхазии 6 мая. Мероприятия были приурочены к 9 мая.

Спортивное воскресенье в Сухуме началось с раннего утра. Уже в 10.00 стартовал второй по счету в республике триатлон. В нем приняли участие более 60 спортсменов из Абхазии и России.

За триатлоном последовал первый этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Здесь уже участников оказалось в разы меньше – всего около 20 человек. Жаркая майская погода и теплая вода порадовали всех спортсменов. Температура морской воды в этом году поднялась до +16. 

Ближе к обеду начался и "Сухумский забег". В 2018 году в нем приняли участие рекордное число спортсменов – более 500. Жаркая погода не помешала легкоатлетам добежать свою дистанцию.

Абхазия в 2018 году трижды будет встречать участников Кубка Евразии. 5 августа соревнования пройдут на озере Рица. Участникам предлагаются дистанции 1,5 и 5,8 км. Еще один этап Кубка Евразии на открытой воде запланирован на 14 октября.

Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (22)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сухумский забег состоялся на набережной Махаджиров
Полный спорта воскресный день: "Сухумский забег" и триатлон
Сухумский забег и триатлон в Абхазии
Победный марафон: как прошло спортивное воскресенье в Сухуме
Георгиевская ленточка за рубежом
Георгиевская ленточка по земному шару

Соцсети

Sputnikabkhazia