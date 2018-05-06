Победный марафон: как прошло спортивное воскресенье в Сухуме

Спортивные соревнования по триатлону, плаванию на открытой воде и бегу прошли в столице Абхазии 6 мая. Мероприятия были приурочены к 9 мая.

Спортивное воскресенье в Сухуме началось с раннего утра. Уже в 10.00 стартовал второй по счету в республике триатлон. В нем приняли участие более 60 спортсменов из Абхазии и России.

За триатлоном последовал первый этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Здесь уже участников оказалось в разы меньше – всего около 20 человек. Жаркая майская погода и теплая вода порадовали всех спортсменов. Температура морской воды в этом году поднялась до +16.

Ближе к обеду начался и "Сухумский забег". В 2018 году в нем приняли участие рекордное число спортсменов – более 500. Жаркая погода не помешала легкоатлетам добежать свою дистанцию.

Абхазия в 2018 году трижды будет встречать участников Кубка Евразии. 5 августа соревнования пройдут на озере Рица. Участникам предлагаются дистанции 1,5 и 5,8 км. Еще один этап Кубка Евразии на открытой воде запланирован на 14 октября.