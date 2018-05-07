Верно служить народу: Владимир Путин принес присягу президента России

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность главы России на новый шестилетний срок.

На церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы и другие представители власти. Также на инаугурацию были приглашены российские деятели искусства, прославленные спортсмены и другие известные лица страны.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободу человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу", — произнес Путин, положив руку на главный документ страны.

После произнесения присяги председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил Путину символы государственной власти и объявил о вступлении в должность.

Действующий президент РФ Владимир Путин одержал убедительную победу на прошедших 18 марта 2018 года президентских выборах: 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

