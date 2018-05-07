С новым 1945 годом: письмо красноармейца Нурбея Хагба

"Дорогие братья и сестры, шлю вам привет! Поздравляю с новым 1945 годом! Хочу услышать о вас, как вы? Я же, как и любой настоящий абхаз, держусь! Много нас тех, кто стоит на передовой. Я получил звание гвардейца в апреле 1944 года. Вот и вступили в 1945 год".

Нурбей Хагба пропал без вести 3 апреля 1945 года.

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