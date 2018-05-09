Прошла боевое крещение: письмо летчицы Мери Авидзба родителям

"Дорогие мои родители! Сегодня после героического и призывающего письма от Адели я летала, впервые была на боевом задании, которое выполнила точным попаданием в цель, сделав несколько боевых вылетов, я отомстила проклятому врагу за своего единственного брата, за Коку, за маленького Шали и остальных родственников, друзей, знакомых и товарищей, которые погибли за счастливую, прекрасную жизнь, за Родину. Меня командование поздравило с первым боевым крещением и велело так же точно и метко бить врага еще лучше.

…Дорогие мои, прошу вас не волноваться, я здорова и храбра.

Пусть знает абхазский народ, что я не опозорю абхазских воинов, до последней капли крови мщу и буду мстить. Целую вас всех и скучаю, ваша дочь Мери", – написала она.

Мери Авидзба вернулась домой в 1944 году после тяжелого ранения. За время военных действий Мери Авидзба совершила 477 боевых вылетов. Мери Авидзба награждена орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией".

Во время Великой Отечественной войны письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, и что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.