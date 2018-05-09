Полевая кухня и парадный марш: как отметили День Победы в Сухуме

Утром 9 мая на набережной Махаджиров в Сухуме стартовали праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Празднования в Сухуме начались с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на набережной. Ежегодно сюда приходят участники самой масштабной и кровопролитной войны XX века, родные погибших, руководство республики.

Отпраздновать один из самых главных праздников – День Победы на набережной Сухума собрались люди со всех концов Абхазии.

Зрители увидели военный парад, поучаствовали в акции "Бессмертный полк" и велопробеге. Кроме того, все желающие могли отведать пищу приготовленную на полевой кухне.