Первый полуфинал международного конкурса "Ты супер!" на НТВ

Трансляция первого полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Мужчина ездит по асфальту на "ковре-самолете", подражая Алладину.
В торжественной клятве на верность Родине приняли участие 44 новобранца весеннего призыва Абхазской армии.
Особый кофе в честь исторического корейского саммита предлагают в одном из кафе города Чонджу.
Первый матч на "Екатеринбург Арене" в рамках чемпионата мира состоится между Египтом и Уругваем 15 июня.
Строительно-монтажные работы были проведены за счет средств Госкорпорации Российской Федерации "Росатом".
Журналист Астанда Ардзинба в интервью на радио Sputnik рассказала о своих впечатлениях от пребывания в составе делегации во главе с председателем Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в Турецкой Республике.
Группа жителей Гудауты хочет начать сбор средств на ремонт городского вокзала. Это один из объектов культурного наследия, который не ремонтировался почти 30 лет.
Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".
За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.
Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.
В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.
Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.
Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.
Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.
В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.
В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко
Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".
Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.
Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".
За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.