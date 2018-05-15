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Протесты против открытия посольства США в Иерусалиме

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В столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли 59 палестинцев. Еще около трех тысяч пострадали от пуль и газа.

Протесты на границе с Израилем продолжаются с конца марта, но они активизировались из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает РИА Новости.

В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаньяху назвал эти действия самозащитой.

По данным Минобороны Израиля, акции на 12 участках границы устроили 35 тысяч человек. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью и самодельные бомбы, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

Теги:
посольство США в Иерусалиме, Биньямин Нетаньяху, Сектор Газа, Иерусалим



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