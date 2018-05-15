История в кадре: как строили Крымский мост

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.

Глава России за рулем КАМАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность, и проехал по Крымскому мосту.

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

Движение поездов откроется позже — в 2019 году.

