Путин проехал по Крымскому мосту за 16 минут

Президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали Крымский мост на прочность. Открытие автомобильной части моста состоялось 15 мая.

Глава государство сел в КАМАЗ и сказал: "Поехали".

Вместе с Путиным в кабине машины сидели строители моста, которые рассказали, как шла стройка, с какими трудностями сталкивались и как решали их.

Уточнив, нужно ли снижать скорость, президент возглавил колонну из десятков грузовиков и проехал мост за 16 минут вместо 25-30 запланированных.

"По мосту в год по этой трассе могут проехать 14 миллионов человек и свыше 13 миллионов тонн грузов перемещено. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России. Так что, не только для меня — для всей страны это очень важный и перспективный объект", — сказал Путин после открытия моста в эфире телеканала "Россия 24".

Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автолюбителей откроется 16 мая, сообщается на сайте РИА Новости.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.