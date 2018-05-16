Более тысячи машин за первый час: как открылась автодорожная часть Крымского моста

Автодорожная часть Крымского моста открылась для движения транспорта на полгода раньше запланированного срока.

Более тысячи автомобилей и мотоциклов проехали по мосту уже в первый час после открытия. Многие машины были украшены шарами в цветах российского флага.

Путь через Керченский пролив теперь занимает 22 минуты. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на конец 2019 года.

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.