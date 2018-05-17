Произвол: эксперты рассуждают о ситуации вокруг задержания Вышинского в Киеве

Сотрудники СБУ задержали руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают якобы в госизмене.
Херсонский городской суд в четверг в 12:00 по московскому времени рассмотрит меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина.
Журналисту грозит 15 лет тюрьмы за выполнение профессиональных обязанностей.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.
Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.