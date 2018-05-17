20:12 17 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Произвол: эксперты рассуждают о ситуации вокруг задержания Вышинского в Киеве

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов.

Сотрудники СБУ задержали руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают якобы в госизмене.

Херсонский городской суд в четверг в 12:00 по московскому времени рассмотрит меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина.

Журналисту грозит 15 лет тюрьмы за выполнение профессиональных обязанностей.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

По теме

Суд выберет меру пресечения для Вышинского в четверг 17 мая
Госдума потребовала от Киева освободить Вышинского
Следственный комитет России возбудил дело о незаконном задержании Вышинского
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МИД Украины



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Астанинский экономический форум
    Глобальные темы

    О чем говорили VIP-гости на экономическом форуме, который уже в одиннадцатый раз принимает столица Казахстана, - в материале Sputnik.

  • Выступление каскадеров во время торжественного открытия Вторых Всемирных игр кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Третьи Всемирные игры кочевников начнутся через три месяца в Кыргызстане. О том, как страна готовится к этому событию, рассказывает Sputnik.

  • Работа за компьютером, архивное фото
    Тунеядцы наперечет

    В Беларуси прорабатывается вопрос введения электронных трудовых книжек – это значительно упростит выявление нигде не работающих граждан.

  • После выборов президента Латвии в Сейме
    Не закрытое, а открытое

    Сейм Латвии поддержал переход к открытому голосованию на выборах президента республики – теперь поправки должна рассмотреть юридическая комиссия.

  • Путешествие, аэропорт
    Закрыто на карантин

    Литовцам запретили привозить мясо и молоко не из стран Евросоюза, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний.

  • Скрипка Страдивари
    Эй, скрипач!

    Украинские пограничники обнаружили у гражданина Молдовы предметы антиквариата, в том числе скрипку, предположительно, изготовленную знаменитым Антонио Страдивари.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Все на продажу

    Представители бизнеса агросектора Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана разработали план по наращиванию темпов экспорта сельхозпродукции.

  • Города мира. Ашхабад
    Жевать запрещается!

    МИД Узбекистана опубликовал правила въезда и пребывания граждан республики в Туркменистане – среди прочего запрещается ввоз жевательного табака.

  • ID-карта в считывателе идентификационных смарт-карт
    В зоне риска

    Масштабное обновление сертификатов ID-карт не помогло оградить Эстонию от цифровых рисков — уязвимыми остаются еще 12,5 тысяч электронных документов.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Просто космос: начало автомобильного движения по Крымскому мосту
Самара Арена примет 6 матчей ЧМ-2018
Как выглядит стадион "Самара Арена" с высоты птичьего полета
Заглушка
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia