Пожарная авиация ликвидировала пожар в Пугачево

В поселок Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.
Пожарная авиация и наземные спасатели сбросили на территорию бывшей воинской части около 400 тонн воды.
Площадь пожара достигала 300 гектаров.
Сухая растительность загорелась на территории бывшей военной части в Пугачево в среду 16 мая.
В поселок Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.
Пожарная авиация и наземные спасатели сбросили на территорию бывшей воинской части около 400 тонн воды.
Площадь пожара достигала 300 гектаров.
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Школьники из районов Северной Осетии смогут бесплатно ездить на занятия в спортивные секции Владикавказа.
В МЧС Азербайджана рассказали о поисковых работах, в ходе которых были обнаружены тела пропавших членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар".
Министр образования и науки Армении призывает учителей и директоров школ прекратить собирать деньги - теперь это под запретом.