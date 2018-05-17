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Пожарная авиация ликвидировала пожар в Пугачево

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© RUPTLY. МЧС РФ

Сухая растительность загорелась на территории бывшей военной части в Пугачево в среду 16 мая.

В поселок Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

Пожарная авиация и наземные спасатели сбросили на территорию бывшей воинской части около 400 тонн воды.

Площадь пожара достигала 300 гектаров.





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